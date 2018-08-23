İstanbulluların Mangal Keyfi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Aileleriyle birlikte havanın tadını çıkaran vatandaşlar mangal yakmayı da ihmal etmedi. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın 3'üncü gününde güzel havanın etkisiyle sahillere akın etti. Güzel havayı fırsat bilip Zeytinburnu sahilini dolduran vatandaşlar yanlarında getirdikleri mangalın ateşini yakarak etlerini pişirdi. Bazı vatandaşlar semaverde demledikleri çayın tadını çıkarırken bazıları ise ağaçların gölgesinde oturarak sohbet etti. Büyükler mangalın keyfini çıkarırken, çocuklar ise oyun oynayarak bayramın tadını çıkardı.

(Ufuk Kıvık/İHA)