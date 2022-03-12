İstanbulluların kar keyfi: Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bazılarının çilesi haline gelirken, bazı vatandaşların ise eğlencesine dönüştü. Bazı vatandaşlar aileleriyle kar topu oynarken, kimisi ise kayarak karın tadını çıkarttı

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Bazı bölgelerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kar yağışıyla birlikte aileleriyle birlikte dışarıya çıkan vatandaşlar kar topu oynayarak doyasıyla eğlendi. Bazı vatandaşlar ise bulundukları bölgeden biraz yükseğe çıkarak altlarına aldıkları poşet ve çuvallarla kayarak karın tadını çıkarttı. Vatandaşların kar eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa