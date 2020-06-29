İstanbulluların dönüş çilesi gece de devam etti
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İstanbulluların dönüş çilesi gece de devam etti

İstanbulluların dönüş çilesi gece de devam etti Tatilden dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğuna takıldı.

29.06.2020 03:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 03:12

İstanbulluların dönüş çilesi gece de devam etti

TEKİRDAĞ - Tatilden dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğuna takıldı.

Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesi civarında trafik durma noktasına geldi. Çavuşköy Mahallesi ile Ahievren Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol boyunca trafik kilitlendi. Yol çalışmaları nedeniyle Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece devam etti.

Bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri, trafiğin açılması için müdahalede bulundu.

İstanbulluların dönüş çilesi gece de devam etti

Kaynak: İHA

Manşet

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