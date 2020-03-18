İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı İstanbul'un bazı bölgelerinde önce kar, sonra dolu yağışının etkili olması vatandaşları şaşırttı.

İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı

İSTANBUL - İstanbul'un bazı bölgelerinde önce kar, sonra dolu yağışının etkili olması vatandaşları şaşırttı.

İstanbul'da bazı bölgelerde yüksek kesimlerde önce kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde de dolu yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde bir anda başlayan dol yağışı vatandaşları şaşırttı. Bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyelerle dolu yağışına karşı önlem aldı.

Kaynak: İHA