İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
19.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:43
İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.
Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com