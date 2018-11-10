İstanbullulara Metrobüs ve Tramvay Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yarın yapılacak 40. İstanbul Maratonu nedeniyle seferlerinde değişiklik olacak metrobüs ve tramvay hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yarın "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek 'Vodafone 40. İstanbul Maratonu' nedeniyle seferlerinde değişiklik olacak metrobüs ve tramvay hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada İETT (Metrobüs) ve Metro (Tramvay) sefer bilgileriyle ilgili şunlar kaydedildi:

"11 Kasım 2018 Pazar günü yapılacak olan 40. İstanbul Maratonu nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır. 34Z numaralı metrobüsler Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası FSM Köprüsünden transit olarak hizmet verecektir. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Kabataş-Beyazıt İstasyonları arasında seferler saat 07.00 - 15.00 arası yapılamayacaktır." - İSTANBUL