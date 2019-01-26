İstanbullulara 'Çamur Yağmuru' Sürprizi

Gece saatlerinde yağan yağmurun toz bulutu ile birleşmesiyle, kent genelinde yağışlar çamur olarak yere düştü. Araçların üstü çamurla dolan sürücüler, araçlarını temizlemek için uğraştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan kent sakinleri çamur sürpriziyle karşılaştı. Toz bulutuyla birleşen yağmur bulutları yere yağmur olarak düştü. Park halindeki arabaların üstlerinin çamur dolu olduğu görüldü. Arabaların başına gelen sürücülerin araçlarıyla uğraşıp camları silmesi de kameralar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar araçlarına yağan çamuru temizlemek için oto yıkama yerlerine koştu.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA