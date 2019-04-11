İstanbullular Yeniden Seçim Olasılığına Nasıl Bakıyor?

Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için olağanüstü itiraz gerekçesiyle başvuruda bulunan AK Parti'nin bu kararına ve yeniden seçim olasılığına vatandaş nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu