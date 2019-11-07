İstanbullular Yeni Vergilere Tepkili

07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46

Otel konaklamalarından, konut satışlarına kadar birçok alanda yeni vergiler getirmesi öngörülen düzenlemeler tartışılırken, VOA Türkçe vatandaşlara, genel olarak hükümetin vergi uygulamaları ve yeni vergi pakedi konusundaki görüşlerini sordu