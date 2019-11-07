İstanbullular Yeni Vergilere Tepkili

İstanbullular Yeni Vergilere Tepkili

Otel konaklamalarından, konut satışlarına kadar birçok alanda yeni vergiler getirmesi öngörülen düzenlemeler tartışılırken, VOA Türkçe vatandaşlara, genel olarak hükümetin vergi uygulamaları ve yeni vergi pakedi konusundaki görüşlerini sordu.

07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46

Otel konaklamalarından, konut satışlarına kadar birçok alanda yeni vergiler getirmesi öngörülen düzenlemeler tartışılırken, VOA Türkçe vatandaşlara, genel olarak hükümetin vergi uygulamaları ve yeni vergi pakedi konusundaki görüşlerini sordu



VİDEO: İstanbullular Yeni Vergilere Tepkili
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et