İstanbullular Yeni Vergilere Tepkili
Otel konaklamalarından, konut satışlarına kadar birçok alanda yeni vergiler getirmesi öngörülen düzenlemeler tartışılırken, VOA Türkçe vatandaşlara, genel olarak hükümetin vergi uygulamaları ve yeni vergi pakedi konusundaki görüşlerini sordu.
Otel konaklamalarından, konut satışlarına kadar birçok alanda yeni vergiler getirmesi öngörülen düzenlemeler tartışılırken, VOA Türkçe vatandaşlara, genel olarak hükümetin vergi uygulamaları ve yeni vergi pakedi konusundaki görüşlerini sordu
VİDEO: İstanbullular Yeni Vergilere Tepkili