İstanbullular yaya kaldı

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Özel araçlarını çıkaramayan vatandaşlar ise yürüyerek toplu taşımaya ulaşmaya çalıştı. Kağıthane'de kimi taksiye binerken kimi de metrobüs ile işe gitmeye çalıştı.

"ÖZEL ARACIMI ÇIKARMADIM; YÜRÜYORUM"

"BUGÜN MÜŞTERİ YOĞUNLUĞU VAR"