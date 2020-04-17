İSTANBULLULAR YASAK BAŞLAMADAN EVLERİNE ÇEKİLDİ -1 Beyoğlu Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasına 1.5 saatten az süre kala İstanbul sokakları bomboş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasına 1.5 saatten az süre kala İstanbul sokakları bomboş kaldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan izdihamın aksine, alışverişini erkenden yapan vatandaşlar, yasak saatinin başlamasını beklemeden evlerine çekildi.

Geçtiğimiz hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cumartesi ve pazar gününü evde geçiren 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki vatandaşlar bu hafta sonunda da evde kalacak. Alınan kararın hafta içinde ilan edilmesiyle, geçtiğimiz hafta yaşanan kargaşa ve izdiham tersine vatandaşlar bu haftaki alışverişlerini maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdi.

Bir hafta önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu Kurtuluş ve Kasımpaşa'da bu kez sessizlik hakim oldu. Alışverişini akşam saatlerinde tamamlayan vatandaşların erkenden evlerine çekildi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 1.5 saatten az süre kala İstanbul sokakları bomboş kaldı.

Bahçelievler'de de sokaktaki sessizlik sonrası dükkanların kapatıldığı görüldü.

Kaynak: DHA