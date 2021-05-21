İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur etkisini göstermeye başladı. Anadolu yakasında Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur öğlen saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Anadolu yakasında Üsküdar çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken bazı vatandaşlar kafalarına kitap ve şapka koyarak korunmaya çalıştılar. Yağmur nedeniyle yol kenarında biriken su birikintileri sürücülere ve duraktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar