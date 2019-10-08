İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli

08.10.2019 17:21

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenlemeyi planlayan Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.



Başkan Trump'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası, ABD Doları karşısında yaşlaşık yüzde 2 değer kaybederken, Borsa İstanbul da pazartesiyi yüzde 1,75 kayıpla kapattı. Türk Lirası daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Euronews.com'da Görüntüle