İstanbullular, stratejik plan oluşturmaya dahil oluyor

19.10.2019 11:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 İstanbul Stratejik Planı'nın hazırlanmasında her kesimden İstanbullunun fikrinin alınabilmesi için web anketi uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Senin, Geleceğine Birlikte Karar Verelim" sloganıyla yola çıkılırken iletişim noktaları ve meydanlarda 300 kişilik ekiple yüz yüze anket çalışmaları yapılıyor. Yüz yüze anket çalışmasına katılamayan İstanbullular fikirlerini, Stratejik Plan anketinin yer aldığı "istanbulsenin" (http://istanbulsenin.org/) adresinden paylaşabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 80 bin belediye çalışanından da Stratejik Plan'a destek olmalarını istedi.

Bu kapsamda 5 Ekim'de düzenlenen tanıtımda 3 bine yakın İstanbulludan anket yoluyla görüş ve fikirler alındı. Meclis Çalıştayı'nda İstanbul'un sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü. 150 gencin katıldığı Gençlik Çalıştayı, İstanbul vizyonu temalı Konsolosluklar Buluşması ve son olarak 961 muhtarı bir araya getiren Muhtarlar Çalıştayı'nda paydaşlardan görüşler alındı.

Ay sonuna kadar sürecek çalışmalar çerçevesinde 200 kadının davet edileceği Kadınlar Çalıştayı, İlçe Belediye Kaymakamlık ve Kent Konseyi Temsilcileri Çalıştayı ile 400 civarında kurum ve sivil toplum kuruluşlarının davet edileceği Tematik Paydaş Çalıştayı hayata geçirilecek.

İstanbul Stratejik Planı'ndaki temalar şöyle:

"Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim,

Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras."

Kaynak: AA