İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor
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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor
02.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:43

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor İstanbul'da polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de denetimlere devam edildi.

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor

İSTANBUL - İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor

İstanbul'da polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de denetimlere devam edildi. İstanbullular kısıtlamalara uyarak belgesiz trafiğe çıkmadı. Trafik denetimleri havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de Tem otoyolu da boş kaldı. Polis ekipleri araçları tek tek kontrol ederek belgeleri inceledi. Oto yolda görüntülenen araçlar da sürücüler belgesiz trafiğe çıkmadı. Öte yandan trafik denetimler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor

Kaynak: İHA

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