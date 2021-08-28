İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahil kesimlerinde denize girdi.

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahil kesimlerinde denize girdi.

Kentte iki gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahilleri ve parkları doldurdu.

Tarihi Yarımada'da, Eminönü, Beşiktaş ve Sarıyer gibi sahil kesimlerinde bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken Sarayburnu'nda çok sayıda kişi, kayalıklarda güneşlendi.

Her mevsim milyonları ağırlayan sahil şeridine serinlemek için gelenler, yanlarında getirdikleri şezlong, havlu ve portatif masalarla 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığında hem eşsiz manzaraya karşı denize girdi, hem de serinlemenin keyfini sürdü.

Vatandaşların bir kısmı ise aileleriyle parklarda ağaç altlarında oturdu, kimi de piknik yaptı, bisiklete bindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan