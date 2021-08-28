İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi

İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahil kesimlerinde denize girdi.

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahil kesimlerinde denize girdi.

Kentte iki gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahilleri ve parkları doldurdu.

Tarihi Yarımada'da, Eminönü, Beşiktaş ve Sarıyer gibi sahil kesimlerinde bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken Sarayburnu'nda çok sayıda kişi, kayalıklarda güneşlendi.

Her mevsim milyonları ağırlayan sahil şeridine serinlemek için gelenler, yanlarında getirdikleri şezlong, havlu ve portatif masalarla 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığında hem eşsiz manzaraya karşı denize girdi, hem de serinlemenin keyfini sürdü.

Vatandaşların bir kısmı ise aileleriyle parklarda ağaç altlarında oturdu, kimi de piknik yaptı, bisiklete bindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Marcao Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:25:01. #1.15#

title