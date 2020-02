İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

02.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:28

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen İstanbullular, parklara ve sahillere akın etti. Güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, güneşli havayı görünce mutlu olduklarını ve çocuklarıyla beraber dışarı çıktıklarını söyledi.

"BU AYLARDA BÖYLE HAVALAR ZOR BULUNUYOR"

Şubat ayında olmamıza rağmen havanın 14 derece ve güneşli olmasıyla İstanbullular, sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş sahiline gelen Onur Güler, "Hava çok güzel, bu aylarda böyle havalar zor bulunuyor. Biz de hemen çoluk çocuk dışarı çıktık. Yine de ne olur ne olmaz diye berimizi, önlemimizi alıyoruz. Bu havalar bizim için sürpriz oluyor. Bulduğumuz anda değerlendiriyoruz. Hemen çoluk çocuk dışarı çıkalım diyoruz" dedi.

"GÜNEŞ OLUNCA HAYAT ÇOK GÜZEL OLUYOR"Güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkan Necmiye Dağbacaran ise, "Enerji doluyoruz, denize bakıyoruz. İnsanlar cıvıl cıvıl, çocuklar cıvıl cıvıl. Güneş olunca hayat çok güzel oluyor. Karanlık havadan hiç hoşlanmıyoruz. Evin içinde kapalı kapalı ne yapacağız? Dışarı çıkınca geziyoruz, güneşten faydalanmaya çalışıyoruz, D vitaminimizi alıyoruz" diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Engin Deniz ise, "Havanın güzel olması enerji dolduruyor içimizi. Gerçekten de çok hoşumuza gitti. Hakikaten ısındık. İnsanda bir mutluluk oluyor" dedi.

"HER ZAMAN BÖYLE HAVA ELE GEÇMİYOR"Barış Çerkez ise güneşli hava için, "Kendimizi dışarı attık. Hava güzel, her zaman bu fırsat ele geçmiyor. Havayı güzel görünce sabah erkenden uyandım, Sarayburnu'ndan başlayıp geze geze Beşiktaş'a geldim. Birkaç gündür hafta sonu için hava durumunu takip ediyorum. Kış sezonu sonuçta, her zaman böyle bir hava ele geçmiyor" diye konuştu.Kızıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkarmaya gelen İsmail Akyıldız ise, "Hava kış ortasında güzel görünüyor. Fakat sıcaklıklar çok dengesiz. Hava değişimi bizim ruh halimizi de etkiliyor. Böyle günlük güneşlik bir havayı kış ortasında görmek güzel oluyor. Özellikle kış güneşini çok severim" dedi.

"GÜNEŞİ ÇOK SEVİYORUM"Ayşe Aktaş ise, "Havayı iyi gördük, güneşi güzel gördük. Temiz hava alalım diye evimizden gezmeye çıktık. Güneşi çok seviyorum. Bayadır havalar serindi, şimdi güzel olunca hemen kendimizi gezmeye dışarı attık" diye konuştu.

