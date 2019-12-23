İstanbullular Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı
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İstanbullular Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı

İstanbullular yılın en uzun gecesinde Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı.

23.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:50
İstanbullular Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı

İstanbullular yılın en uzun gecesinde ile müzikal deneyim yaşadı.

Red Bull açıklamasına göre, elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Ukraynalı ikili Artbat, 21 Cumartesi gecesi İstanbullu müzikseverler için Module'de performans gerçekleştirdi.

İkilinin performansından önce; Türk DJ Volkan Gunduz setin başındaydı.

Yaklaşık 3 saatlik bir performansın ardından katılımcılarla buluşan Ukraynalı ikili Artbat, techno ve deep house tınıları taşıyan çalışmalarını sergiledi.

Yılın en uzun gecesinde gerçekleşen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Kaynak: AA
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