İstanbullular Pazar günü bu yollara dikkat

İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat olarak kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:
"Saat 02.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı
Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası
Saat 05.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü
Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü olarak
Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
Alternatif Yollar
Atatürk Bulvarı
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
D 100 Kuzey Güney Yol
Türkeli Caddesi
Avrasya Tüneli
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
Küçük Langa Aralığı Caddesi."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı