Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde zaman geçirmeyi tercih etti.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde zaman geçirmeyi tercih etti.

Bayram günlerinde İstanbul'da kalan vatandaşlar, şehir dışına seyahat edenler nedeniyle sakin olan kentin tadını çıkardı.

Bayramın üçüncü gününde Üsküdar Sahili'ne gelen vatandaşların bazıları balık tuttu, bazıları ise serinlemek için denize girdi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk olduğu gözlendi. Birçok vatandaş, mesire alanında kahvaltı yaptı. Öğle saatlerinde mangal bölümünün açılmasıyla sıraya giren bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri etleri pişirdi.

Açık havada vakit geçirmek isteyenler nedeniyle Sarıyer ve Beşiktaş sahilleri ile Şişli'deki Maçka Parkı'nda yoğunluk oluştu.

Bakırköy ve Zeytinburnu'nda da vatandaşlar sahillere akın attı. Bazı vatandaşların piknik yaptığı, bazılarının ise denize girdiği görüldü. Kartal, Maltepe ve Pendik sahillerinin ise sakin olduğu gözlendi.

Trafik yoğunluğu yüzde 17

Bu arada, D100 Karayolu ve Tem Otoyolu'nda sakinlik hakimken sahil kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB'nin Cep Trafik uygulamasına göre yoğunluk saat 13.22 itibarıyla yüzde 17 olarak kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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