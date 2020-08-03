İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 4. günü sahil kenarlarını tercih etti
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İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 4. günü sahil kenarlarını tercih etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde sahil kenarlarında vakit geçirdi.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 4. günü sahil kenarlarını tercih etti
03.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:44

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Tarihi yarımadada denize girmek isteyenlerin en çok tercih ettiği Sarayburnu Sahili'nde Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de yoğunluk gözlendi.

Denize girmek için Sarayburnu'na gelen Hüseyin Kahraman, bayramın son gününü denize geldiklerini belirterek, "Deniz güzel, hava güzel. Bu güzel günü değerlendireceğiz inşallah. Harika bir hava, harika bir ortam." dedi.

Hüseyin Güzel de Kurban Bayramı'nın 4. gününde güzel havayı da fırsat bilerek önce ormana, ardından denize geldiklerini dile getirdi.

Yasemin Büyüktürk ise çocuklarının isteği üzerine bayramın son gününü deniz kenarında değerlendirdiklerini ifade ederek, "Artık çocuklar eğlensin, ben de onları izliyorum." dedi.

Üsküdar, Kadıköy, Caddebostan, Maltepe sahillerinde de bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da yürüyüş yaparak günü değerlendirdi. Mesire alanları ve sosyal tesislerde yoğunluk gözlendi.

Beylikdüzü Sahili'nde, kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarındaki alanlarda piknik yaptı.

Avcılar Sahili'ndeki yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlar, bayramın son gününü dinlenerek geçirdi. Avcılar Sahili'nde atlı polisler zaman zaman devriye gezdi.

Bayramın son gününde İstanbulluların akın ettiği mekanlardan biri de Menekşe Sahili oldu. Tatilin son gününü denizde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Menekşe Sahili'nde aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da ağaçların gölgesinde oturarak piknik yaptı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu bayramın son gününde yüzde 20 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

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