İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
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İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar, aileleriyle deniz kıyısı ile sahillerde zaman geçiriyor.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na gelen bazı vatandaşlar, denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

Zeytinburnu, Bakırköy ile Küçükçekmece sahillerine gelen aileler mangal yakarken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.

Çocuklar, park ve bahçelerde oynarken ailelerinin gölgelik alanlarında oturdukları görüldü.

Sakinliğin hakim olduğu Taksim ve Ortaköy meydanları ile İstiklal Caddesi'nde daha çok yabancı turistlerin bulunduğu gözlendi.

Trafik yoğunluğu öğle yüzde 13'e çıktı

İstanbullular, bayramın 2. gününde trafikte sakin bir güne başladı.

Sabah, İBB'nin trafik uygulamasına göre yüzde 1 ile başlayan trafik, saat 12.30 sıralarında yüzde 13'e kadar çıktı. D100 Karayolu ve Tem Otoyolu'nda trafik yoğunluğuna rastlanılmadı. Toplu taşıma araçları ile duraklarda da sakinlik hakimdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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