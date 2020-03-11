İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı - Haber
fahrettin koca, Türkiye, Ankara, Güncel

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye'de ilk "Koronavirüsü" olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Türkiye ve dünyaya duyurmuştu.

11.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:46
İstanbullular,

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye'de ilk "Koronavirüsü" olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Türkiye ve dünyaya duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktıklarını ifade ettiler. Vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

90 gün önce Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve küresel bir şekilde dünyaya yayılan "Koronavirüsü" salgını Türkiye'de de kendini gösterdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettiin Koca, gece saatlerinde Türkiye'ye Avrupa üzerinden gelen erkek bir şahsın, tahlil sonuçlarının pozitif çıktığını basın açıklaması ile duyurmuştu.

Bunun üzerine İstanbullu vatandaşlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıktıları esnada maske takarak toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşlar virüse karşı hazırlıklı olduklarını da ifade ettiler.

(Davut Has/İHA)

İstanbullular, 'Koronavirüs'üne karşı önlemlerini aldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bakan duyurdu! Türkiye'de ilk virüs vakası görüldü, hasta karantinada Haber
Bakan duyurdu! Türkiye'de ilk virüs vakası görüldü, hasta karantinada
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Bakanlık, koronavirüse karşı '14 gün kuralı' maddelerini sıraladı Haber
Bakanlık, koronavirüse karşı "14 gün kuralı" maddelerini sıraladı
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz Haber
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk James Jeffrey Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emine Bulut Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Emre Kılınç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Rusya İtalya Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 09:01:06. #1.15#