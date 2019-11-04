İstanbullular kitap fuarında buluşuyor
TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de 10 Kasım akşamına kadar sürüyor.
04.11.2019 00:07
TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019/ 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de 10 Kasım akşamına kadar sürüyor.
Kaynak: Dunya.com