İstanbullular kitap fuarında buluşuyor

04.11.2019 00:07

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019/ 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de 10 Kasım akşamına kadar sürüyor.