İstanbullular Kademeli Normalleşmeye Nasıl Bakıyor?

İstanbullular'ın bazıları kısıtlamaların ardından gelen normalleşme adımlarını olumlu karşılarken bazıları ise kararı erken bulduklarını ve salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.