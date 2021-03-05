İstanbullular Kademeli Normalleşmeye Nasıl Bakıyor?
05.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:48
İstanbullular'ın bazıları kısıtlamaların ardından gelen normalleşme adımlarını olumlu karşılarken bazıları ise kararı erken bulduklarını ve salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.
İstanbullular'ın bazıları kısıtlamaların ardından gelen normalleşme adımlarını olumlu karşılarken bazıları ise kararı erken bulduklarını ve salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti
Kaynak: DailyMotion.com