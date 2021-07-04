İstanbullular ilk kısıtlamasız pazar gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
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İstanbullular ilk kısıtlamasız pazar gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi

Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme kararları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk pazar gününde deniz kenarları ve parklarda vakit geçirdi.

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme kararları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk pazar gününde deniz kenarları ve parklarda vakit geçirdi.

Sabah erken saatlerde Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahiline gelen vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaparken kimileri bisiklete bindi kimileri de yanlarında getirdiği seyyar masalarda denize karşı kahvaltı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sakin olan sahil şeridindeki trafik sıkışıklığı kısıtlamanın kalkmasının ardından yeniden yaşanmaya başlarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlandı.

Uzun bir aradan sonra pazar günü müşterileriyle buluşan işletmelerde ise yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların boş yer için işletme önlerinde sıra bekledikleri görüldü.

Zeytinburnu sahilinde de vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

İstanbullular ilk kısıtlamasız pazar gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
İstanbullular ilk kısıtlamasız pazar gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
İstanbullular ilk kısıtlamasız pazar gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
İstanbullular ilk kısıtlamasız pazar gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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