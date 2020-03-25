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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Wuhan, Güncel

İstanbullular hijyen konusunda suyu idareli kullanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar hijyen uyarısında bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi.

25.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:38
İstanbullular hijyen konusunda suyu idareli kullanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar hijyen uyarısında bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi. Elde edilen son bilgilere göre İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü. İstanbul'da önümüzdeki aylarda bir su sıkıntısı beklenmiyor.

Önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından ise tüm dünyaya yayıldıktan sonra Türkiye'de de görülen ve 44 vatandaşın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili uzmanlar hemen her gün evden çıkılmamasını ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulunuyor. Uzmanların uyarılarının ardından akıllara birkaç ay öncesine kadar susuzluk tehlikesi hissettiren mega kent İstanbul'un barajları akıllara geldi. İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 63.81 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan geçen yıl 24 Mart 2019 itibariyle 817 milyon metreküp su bulunan barajlarda bu oran 24 Mart 2020 itibariyle 554 milyon metreküpe düştü.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; "Ömerli 96.62, Pabuçdere 5.23, Sazlıdere 43.52, B. Çekmece 40.07, Alibeyköy 41.93, Terkos 56.87, Kazandere 9.14, Elmalı 86.17, Darlık 100.00, Istrancalar 25.81"

Öte yandan son yağmurlar ile su seviyesi istenilen düzeye gelen İstanbul'da önümüzdeki günlerde bir su sıkıntısı beklenmiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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