İstanbullular, hafta sonunda sahillere ve yeşil alanlara akın etti
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İstanbullular, hafta sonunda sahillere ve yeşil alanlara akın etti

İstanbul'da vatandaşlar, yaz mevsiminin son günlerini fırsat bilerek, pazar gününü sahillerde ve yeşil alanlarda geçirdi.

İstanbullular, hafta sonunda sahillere ve yeşil alanlara akın etti
23.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:34

İstanbul'da vatandaşlar, yaz mevsiminin son günlerini fırsat bilerek, pazar gününü sahillerde ve yeşil alanlarda geçirdi.

Zeytinburnu sahil şeridinde kimi vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yaparken kimileri de manzaraya karşı oturarak gün batımının keyfini çıkardı.

Gençler kurdukları filelerle voleybol oynarken, bazı gençler bisiklet sürdü, bazıları da arkadaşlarıyla sohbet etti.

Ailesiyle birlikte öğle sıcağının ardından gelenler ise çimlerin üzerlerine halılarını sererek serin havayı karşıladı. Kimileri çaylarını demlerken bazıları da mangallarını yakarak açık havada yemek yemenin tadını çıkardı.

Çocukları, torunlarıyla birlikte pikniğe gelen Nebahat Taştan, AA muhabirinin soruları üzerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ancak hava almak için sahile geldiklerini söyledi.

Dışarı çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini aktaran Taştan, "Hep içerideyiz zaten. Biz gezen birisi de değiliz. Dolaşmayız pek fazla zaten. Bugün de çocuklarımızla geldik, dünürlerim de burada. Geldik buraya iyi oldu." dedi.

Eşi ve 2 çocuğuyla hava almak için çıkan Hasan Toksoylu, evde sıkıldıkları zaman ailesiyle gelerek sandalyelerini açtıklarını ve güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

Akşam saatlerinde gelerek geceye kadar kaldıklarını anlatan Toksoylu, günün stresini atarak güzel zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Hacı Mustafa Akçayır, kendilerine en yakın bölgenin Zeytinburnu sahili olduğunu, aile ve akrabalarıyla gelerek mangal yaptığını ifade etti.

Gidecek başka yerleri olmadığını anlatan Akçayır, "Yaz mevsiminin de son günleri, onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bütün sülale burada. Kovid-19'a karşı da elimizden geldiğince tedbiri elden bırakmıyoruz ama insan ne kadar olsa da sıkılıyor. Biraz değişiklik olsun istedik. Bizim kültürümüzde olduğu için mangal yapalım dedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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