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İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Güncel

İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı Üst geçit merdivenlerine sığınarak ıslanmaktan kaçtılar İstanbul'da hafta sonunun ilk gününde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı ara ara etkili oluyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı

Üst geçit merdivenlerine sığınarak ıslanmaktan kaçtılar

İSTANBUL - İstanbul'da hafta sonunun ilk gününde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı ara ara etkili oluyor. İşe gitmek için duraklarda bekleyen ya da sokakta yürüyen vatandaşların kimisi şemsiyeyle kimisi de montuyla yağmura karşı önlem aldı. Kimi vatandaşların da üst geçit merdivenlerinin altına sığınarak ıslanmaktan kaçtığı görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar da şemsiyelerini kullanarak ya da otobüs duraklarına sığınarak ıslanmaktan kaçınıyor. Otobüs bekleyen kimi vatandaşların ise, yolda bulunan üst geçitlerin merdivenlerine sığınarak yağmurda ıslanmaktan kaçındığı görüldü.

İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı

İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı

İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı

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