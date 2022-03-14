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İstanbullular Hafta Sonuna Karla Girdi

DailyMotion.com - Güncel
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stanbullular hafta sonuna kar yağışıyla giriyor.

stanbullular hafta sonuna kar yağışıyla giriyor.

Kentte 400'den fazla uçuş iptal edilirken, TIR ve kamyonların girişlerine kısıtlama getirildi.

Yetkililer, İstanbullular'a zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrılarını yineliyor.

Kar yağışının gelecek haftanın başında da devam etmesi bekleniyor.

DailyMotion.com / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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