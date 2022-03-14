İstanbullular Hafta Sonuna Karla Girdi
DailyMotion.com - Güncel
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stanbullular hafta sonuna kar yağışıyla giriyor.
stanbullular hafta sonuna kar yağışıyla giriyor.
Kentte 400'den fazla uçuş iptal edilirken, TIR ve kamyonların girişlerine kısıtlama getirildi.
Yetkililer, İstanbullular'a zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrılarını yineliyor.
Kar yağışının gelecek haftanın başında da devam etmesi bekleniyor.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
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