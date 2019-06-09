İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU
İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU(Caddebostan)(Tür: İstanbul)
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Ordu Valisi Muş'tayken teröre nefes aldırmadı, şimdi intikamı böyle almak isteyecekler
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Genç kızlara laf attıkları söylenen gruba mahalleli linç girişiminde bulundu: 20 kişi gözaltına alındı
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siyasetçiler sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler