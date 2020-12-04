İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
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56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda

04.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:42
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda

İstanbullular, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlanıyor.

İstanbullular, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlanıyor. Saat 21.00'da başlayıp pazartesi 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşın alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, hafta sonu market, bakkal, kasap, manav ve kuruyemişçilerin akşam saatlerine kadar açık olacak olmasına rağmen evden çıkmamak için alışverişini erkenden yaptıklarını söyledi. 

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında, geçtiğimiz salı gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Hafta içi 21.00-05.00 arası uygulanan kısıtlamanın ardından İstanbullular hafta sonunda uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlandı. Vatandaşlar, 21.00'da başlayıp pazartesi 05.00'a kadar devam edecek kısıtlama öncesi alışveriş yarışına girdi. Hafta sonunu evde geçirecek olan İstanbullular, kısıtlamanın başlama saatinden önce erzak alışverişi için market, bakkal, kasap, manav, fırın ve kuruyemişçi önünde kuyruğa girdi. İş yeri çalışanları tarafından sırayla içeri alınan vatandaşlar, alışverişlerini tamamladıktan sonra ellerinde poşetlerle evlerine çekildiler. Vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında, market, bakkal, kasap, manav ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak olmasına rağmen, evden bir daha çıkmamak için alışverişlerini erkenden yaptıklarını söylediler. Kasımpaşa'da bir fırında ekmek kuyruğunda bekleyen Hürmüz Işınal "Taze ekmek almak istiyoruz. Cumartesi-pazar yasak, gelemeyeceğiz. Bizim hastamız var, hafta sonu çıkamıyoruz Kardeşimle birlikte gelip aldık. Diğer alışverişlerimizi de yaptık. Alıştık artık buna" diye konuştu.Bir kuruyemişçi önünde sırasının gelmesini bekleyen Kazım Turgut ise "Sıramızı bekliyoruz. Önce buradan alışverişimizi yapıp sonra marketten alışveriş yapacağız. Biraz yoğunluk var. Evden çıkmamak için alışverişimizi yapıp eve gideceğiz. Bir daha da çıkmayacağız" dedi. 

- İstanbul
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda
İstanbullular hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş kuyruğunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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