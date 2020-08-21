İSTANBULLULAR GÜNE YAĞMURLA UYANDI
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İSTANBULLULAR GÜNE YAĞMURLA UYANDI

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı.

21.08.2020 06:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 06:43

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

KİMİLERİ DURAKTA BEKLEDİ, KİMİLERİ KOŞARAK GİTTİ

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul güne yağmurla başladı. Saat 0600'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bulunduğu Beyoğlu ilçesi oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş duraklara sığınırken, bazı vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.

YAĞMUR İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den dün yapılan uyarının ardından başlayan sağanak yağış, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

İSTANBULLULAR GÜNE YAĞMURLA UYANDI

Kaynak: DHA

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