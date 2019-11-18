İstanbullular güne sisle uyandı

18.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 08:56

İstanbul'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle E-5 ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi oldukça düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul'u sabah saatlerinden etkisi altına almaya başlayan sis, etkisini sürdürüyor. Özellikle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda etkisini gösteren sis, sürücüleri olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA