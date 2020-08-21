istanbullular güne sağanak yağmurla başladı Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul sabaha yağmurla başladı. Saat 06: 00'dan itibaren etkili olan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yollarda birikin su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimi çantasıyla korundu, kimisi de brandaların altına sığındı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş brandaların altına sığındı. Kimi vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.

Yollarda su birikintisi meydana geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA