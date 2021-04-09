İstanbullular güne dolu ile uyandı
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İstanbullular güne dolu ile uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle İstanbul Boğazı çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu.

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Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle İstanbul Boğazı çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışı etkili olmaya başladı.

Yapılan uyarılara rağmen Kadıköy'de yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimisi koşarak kaçmaya çalışırken kimi vatandaşlar ise yanında taşıdıkları şemsiyeler ile yağıştan korunmaya çalıştı. Öte yandan Kadıköy Meydanı'nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı. - İSTANBUL

İstanbullular güne dolu ile uyandı
İstanbullular güne dolu ile uyandı
İstanbullular güne dolu ile uyandı
İstanbullular güne dolu ile uyandı
İstanbullular güne dolu ile uyandı
İstanbullular güne dolu ile uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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