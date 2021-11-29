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İstanbullular güne çamurla uyandı

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İstanbullular güne çamurla uyandı

İstanbul'da etkili olan lodosun yanı sıra dün gece yağan çamur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan lodosun yanı sıra dün gece yağan çamur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, çamurla kaplı araçlarını görünce şok oldu. Bu durumdan dert yanan bir vatandaş ise, "Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos İstanbul'u etkisi altına aldı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güne uyanan araç sahipleri ise beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı. Gece saatlerinde yağan çamur nedeniyle araçları lekelerle kaplandı. Sabah kalktığında aracını leke içinde bulan bir araç sürücüsü ise, "Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

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