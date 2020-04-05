İstanbullular "evde kal"dı İstanbul, sağanak ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin etkisiyle pazar sabahı adeta hayalet kente büründü.

İstanbul, sağanak ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin etkisiyle pazar sabahı adeta hayalet kente büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte hafta sonlarının uğrak mekanlarında sessizlik hakim.

Birçok iş yerinin alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılması, şehre giriş çıkışların durdurulması ve 20 yaşından küçük, 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kentte insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Yağışlı hava da yoğunluğun azalmasında etkili olurken, park ve sahiller başta olmak üzere insanların hafta sonlarını geçirmeyi tercih ettiği bölgeler boş kaldı. Salgın sebebiyle vatandaşların büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan görülüyor.

Kent meydanları ve sahil şeritleri kedi, köpek ve güvercinlerin oyun olanına dönüştü.

Polis ve belediye görevlileri kentin birçok noktasında önlem alarak görev alanları kapsamında çalışma yaptı.

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar Sahili, Salacak, Kadıköy ve Beykoz sahilinde bugün sessizlik hakim. Vatandaşların, "evde kal" uyarısına riayet ettiği görüldü. Sahiller sessizliğe bürünürken, Çekmeköy Meydanı'nın da boş kaldığı gözlendi.

Öte yandan İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldı ve trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Tedbirler kapsamında, Beykoz Korusu Sosyal Tesislerinin girişleri de kapatıldı.

Kaynak: AA