İstanbullular "evde kal" çağrısına uydu
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İstanbul, Polis, Güncel

İstanbullular "evde kal" çağrısına uydu

İstanbul'da güneşli ve sıcak bir gün olmasına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.

09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
İstanbullular

İstanbul'da güneşli ve sıcak bir gün olmasına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin uğrak mekanlarında sessizlik hakim oldu.

Birçok iş yerinin alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılması, şehre giriş çıkışların durdurulması ve 20 yaşından küçük, 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kentte insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Hava güneşli ve sıcak olmasına rağmen park, sahil ve meydanlar başta olmak üzere vatandaşların vakit geçirmeyi tercih ettiği bölgeler boş kaldı. Salgın sebebiyle vatandaşların büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan olduğu görüldü.

Kalabalıkların olmadığı kent meydanları ve sahil şeritleri kedi, köpek ve güvercinlerin oyun olanına dönüştü.

Polis ve belediye görevlileri, kentin birçok noktasında önlem alarak görev alanları kapsamında çalışma yaptı.

Sahillerde sessizlik hakim

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar, Salacak, Kadıköy ve Beykoz sahillerinde bugün sessizlik hakimdi. Vatandaşların çoğunlukla "evde kal" uyarısına riayet ettiği görüldü. Sahiller sessizliğe bürünürken, Çekmeköy Meydanı'nın da boş kaldığı gözlendi.

Avrupa yakasında Yenikapı sahil, Cankurtaran sahil ve tarihi yarımadanın tenhalığı dikkati çekerken normal zamanlarda günün her saati yoğun olan Sultanahmet Meydanı'nda sakinlik hakimdi. Bu bölgedeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olduğu gözlemlenirken, belediye ekiplerinin de meydanda temizlik yaptığı görüldü.

Aksaray ve Beyazıt'ta ise az sayıda da olsa bazı vatandaşlar maske takarak dışarı çıktı.

Eminönü sakinken bu bölgedeki tramvay ve otobüslerde yoğunluğun az olduğu gözlendi. Toplu taşıma aracındaki yolcular maske taktı.

Beşiktaş ve Taksim meydanları da koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günleri yaşıyor. Az sayıda açık olan iş yerlerinde vatandaşlar maske takarak alışveriş yaptı.

Bebek ve Arnavutköy sahil kısmında ise balık tutan kimselere rastlanmazken, yasağa rağmen yürüyüş ve koşu için gelen vatandaşlara polis ekipleri müsaade etmiyor. Polis ekipleri sahilde sürekli devriye atıyor.

Sakinliğin hakim olduğu bir başka sahil bölgesi Sarıyer'de ise trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

Normal zamanlarda kalabalık olmasıyla bilinen Şirinevler meydanda ise koronavirüs önlemleri nedeniyle az sayıda vatandaş dışarıdaydı ve birçok iş yeri kapalıydı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu düştü

İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğunun düşük olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasında şehir içi yoğunluğun az olması dikkati çekti. Sabah saatlerinde yüzde 6 civarında olan trafik yoğunluğu öğlen saatlerinde ise yüzde 9 oldu.

Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşların kişisel hijyen kurallarına uyduğu, maske taktığı ve eldiven giydiği görüldü. Ayrıca sosyal mesafeyi korumak için bazı koltuklar boş bırakıldı ve üzerine uyarı yazıları yazıldı.

Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında vatandaşların sosyal mesafeyi korudukları ve maske taktıkları görüdü.

Kaynak: AA

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