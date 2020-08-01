İstanbullular Eminönü'ne akın etti; Yoğunluk havadan görüntülendi KURBAN Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı.

KURBAN Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülenirken vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban bayramında İstanbul'da kalanlar kentin tadını çıkarmak için sokaklara çıktı. Eminönü, Koronavirüs döneminde en kalabalık gününü yaşıyor. Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti. Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu. İskeleler ve vapurlarda ki yoğunluk da havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA