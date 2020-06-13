İstanbullular denize akın etti İstanbullular denize akın etti Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında İstanbullular sahillere akın etti.

İstanbullular denize akın etti İSTANBUL - Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında İstanbullular sahillere akın etti. Büyükçekmece sahilinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin üçüncü haftasında vatandaşlar sahillere akın etti. Büyükçekmece sahiline gelen İstanbullular denizin ve kumun tadını çıkardı. Denize girip serinleyen vatandaşlar ise havadan görüntülendi Kaynak: İHA