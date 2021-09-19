İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, bu hafta 9 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 22-25 Eylül'de, Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Sadabad Sahnesi'nde "Ay Carmela!", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ise iki kişinin çıktığı yolculuk hikayesini konu edinen "Geçit" oyunu, Ümraniye Sahnesi'nde ise "Maviydi Bisikletim" müzikali izlenebilecek.

Aynı tarihlerde "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Hastalık Hastası" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Matruşka" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Veba" oyunu ise Kadıköy Gazhane Müze Büyük Sahne'de sahnelenecek.

Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda ise 20 Eylül'de "Hey Gidi Günler", 22 Eylül'de "Ben Anadolu" ve 23 Eylül'de "Üçü Bir Arada" oyunları izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Başrollerini Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı "Bir Baba Hamlet" 24 Eylül'de, Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin sahnelendiği "Aldırma Gönül" oyunu 25 Eylül'de Ferhat Göçer'in performansıyla Turkcell Vadi Tiyatro Günleri kapsamında Vadi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda ise 21 Eylül'de uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşması ile yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen "Yeni Bir Şarkı" oyunu ile 22 Eylül'de Cenk Erdoğan, Ceylan Ertem ve Coşkun Karademir konseri sanatseverlerle buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunca vefatının 25. yılı olması sebebiyle Bekir Sıdkı Sezgin'in bestelediği eserlerin okunacağı "Bekir Sıdkı Sezgin Besteleri" konseri 20 Eylül'de, "Lale Devri Bestekarları" konseri ise 26 Eylül'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde icra edilecek.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Özkan 25 Eylül'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde konser verecek.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Lucas & Arthur Jussen Cemal Reşir Rey (CRR) Konser Salonu'nda 21 Eylül'de piyano resitali yapacak. Festivalde ayrıca, Gary Hoffman ve David Selig 23 Eylül'de, Hellen Weiss, Gabriel Schwabe ve Caspar Frantz ise 26 Eylül'de sahne alacak.

Fişekhane Deniz Konserleri etkinliğinde Mor ve Ötesi 24 Eylül'de, Sertab Erener ise 25 Eylül'de Fişekhane'de müzikseverle buluşacak.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı'daki arabalı konserlerde ise Can Bonomo 22, Gaye Su Akyol 23, Yüksek Sadakat 24 ve Ceza 25 Eylül'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Caz Festivali kapsamında ise 20 Eylül'de Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu, 24 Eylül'de Mabel Matiz konserleri düzenlenecek.

Türk Halk Müziği ve opera sanatçısı Ruhi Su, 20 Eylül'de vefatının 36. yıldönümünde İBB ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinlikle CRR Konser Salonu'nda anılacak.

Fuar ve festivaller

Çizer söyleşileri, canlı çizimler, sergiler ve mezatların düzenleneceği Kadıköy Çizgi Festivali, 24-26 Eylül'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yapılacak.

Öte yandan, 100 yayınevi ve 160 yazarın katılacağı Pendik 6. Geleneksel Kitap Fuarı da 24 Eylül'de Pendik Sahil Meydanı'nda açılacak.