İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
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İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti

İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile İstanbullular soluğu Belgrad Ormanlarında aldı.

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile İstanbullular soluğu Belgrad Ormanlarında aldı. Ormanın girişinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, alınan karar ile sadece pazar günü devam ediyor. Bu kapsamda havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu pikniği yapma fırsatı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat içeri girmek için bekleyen vatandaşlar boş masa bulmakta zorlandı. Ormanın girişinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Öte yandan ormandaki birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

"Temiz havada pandemi sıkıntısı olmaz"

Yoğunluk olduğunu bildikleri için sabah erken saatte geldiklerini belirten Ramazan Öztürk, "Çoğu vatandaş 1 saatte trafikten dolayı içeri bile giremedi. Hafta sonu olduğu için aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Temiz havada pandemi sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum" dedi.

"1 yıldır hafta sonu pikniğe gelemiyorduk"

Pandemi döneminden önce düzenli olarak hafta sonları Belgrad ormanına gelen Ali Genç, "Eskiden Belgrad ormanlarına sürekli ailecek pikniğe gelirdik. 1 yıldır hafta sonu pikniğe gelemiyorduk. Biz 1 saatten fazla trafikte kaldık sırf buraya gelebilmek için. Aşırı bir yoğunluk var içeri girmek bile neredeyse zor" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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