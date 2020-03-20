İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullulardan Sağlık çalışanlarına alkış İstanbullular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısının ardından bu akşam yine saat 21.

İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullulardan Sağlık çalışanlarına alkış

İSTANBUL - İstanbullular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısının ardından bu akşam yine saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi. Sağlık çalışanlarının desteklendiği anlar drone ile havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için yine İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Binalardan ve balkonlardan destek vererek alkışlayan vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA