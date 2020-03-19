İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

19.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:04
İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İSTANBUL - İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için İstanbullular saat 21.00'da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. Sosyal medyada yayılan etkiyle, İstanbullular bir dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı.

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: İHA

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İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

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