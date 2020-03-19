İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için İstanbullular saat 21.00'da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki sürücülerde kornalara basarak sağlık çalışanlarını destekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA