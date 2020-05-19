İstanbullular balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı kutladı
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İstanbullular balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı kutladı

İstanbullular balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı kutladı 7'den 70'e herkes balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak isteyen 7'den 70'e bütün vatandaşlar saat 19.

İstanbullular balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı kutladı
19.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:45

İstanbullular balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı kutladı

7'den 70'e herkes balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu

İSTANBUL - İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak isteyen 7'den 70'e bütün vatandaşlar saat 19.19'u gösterdiğinde balkon ve camlara çıkarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için ve vatandaşları saat 19.19'da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 7'den 70'e bütün vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için saat 19.19'da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Megakentin bazı noktalarında ise vatandaşlar dışarıya çıkarak ellerinde bayraklarla coşkuya ortak olduğu görüldü. Kutlamalar ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Manşet

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