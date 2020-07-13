İstanbullular Ayasofya Kararı Hakkında Ne Düşünüyor?
Danıştay 10. Dairesi'nin, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bozmasıyla Ayasofya, ibadethane statüsüne geri dönüyor.
13.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:48
Danıştay 10. Dairesi'nin, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bozmasıyla Ayasofya, ibadethane statüsüne geri dönüyor. Peki İstanbullular bu karara nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular'a düşüncelerini sordu.
Kaynak: DailyMotion.com