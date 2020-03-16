İstanbullu Yatırımcı İş İnsanları'ndan Kula'ya yatırım atağı
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Kula, OSB, Güncel

İstanbullu Yatırımcı İş İnsanları'ndan Kula'ya yatırım atağı

İSFİED Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu öncülüğündeki iş insanlarından oluşan heyet Kula OSB'deki yatırım imkanlarını görmek amacıyla Kula'yı ziyaret etti.

16.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:30
İstanbullu Yatırımcı İş İnsanları'ndan Kula'ya yatırım atağı

İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSFİED) heyeti, Manisa'nın 5'inci OSB'si olan Kula Karma ve Deri İshtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB)yerleri görmek ve Kula İlçesindeki yatırım imkanları hakkında bilgi almak amacıyla 13-14 Mart 2020 tarihlerinde Kula'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.Kula Kaymakamlığı ve Kula Belediyesi tarafından organizasyonu gerçekleştirilen program, Kula Peri Bacaları, Çakırca Bazal Sütünları, UNESCO tescilli Kula Divlit Volkanik Parkı, Yunus Emre, Tabduk Emre Türbesi ve Tarihi Kula Evleri'ne kültürel bir gezi ile başladı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP İlçe Başkanı Osman Kasırga, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Kula Belediye Meclis Üyeleri, Kula OSB Müdürü Sait Bozer ve İSİFED Üyesi 7 yatırımcı iş insanı katıldı. İSİFED Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu'nun başkanlığındaki heyette, SANDER Başkanı Mehmet Kocasakal, TOSİAD Başkanı Semra Saniye Mert, BEYSİAD Başkanı Adnan Şahin, İSİFED Genel Müdürü Nazan Biliz, İşcan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Turan İşcan ve İstanbul Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Remzi Tanış bulundu.

Kula Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak isteyen iş inşalarının başlarının üzerinde yeri olduğunu belirten Kula Belediye Başkanı ve Kula OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'da yatırım yapmak isteyen iş insanlarına her türlü yardıma ve kolaylığa hazır olduklarını ifade etti. Kula Kaymakamı Kemal Duru, 258 hektar alan üzerine kurulan OSB 'nin altyapısı, üstyapısı, ulaşımı, lojistik imkanları ve diğer avantajları ile yatırımcılar için cazip bir Organize Sanayi Bölgesi olduğunu vurguladı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula OSB Müdürü Sait Bozer ve İmar Şehircilik Müdürü Mesut Suna tarafından yatırımcılara yapılan sunumlarla Kula OSB'deki yatırım imkanları ve devlet destekleri tarafından bilgilendirilen heyete aynı zamanda bir Kula OSB turu yaptırıldı ve Kula Belediyesi işbirliğiyle yeni bir istihdam alanı olarak Kula'da hizmete açılan Akar Tekstil işletmesi gezdirildi. Heyet programın sonunda Kula Belediyesi'ni ziyaret ederek Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile değerlendirmelerde bulundu. Belediye ziyareti sonunda (İSFİED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a teşekkür şilti takdim etti. Başkan Tosun ise programa öncülük eden Mehmet Remzi Tanış'a teşekkür plaketi verdi.

İSİFED Genel Başkanı Ömeroğlu ;"12 Bin Üyemize Kula'ya Yatırım Davetinde Bulunacağız"

İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSFİED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu, Kula programı sonunda değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Ömeroğlu yaptığı açıklamada; " İSİFED olarak sanayi ile iğli bir gelişme varsa orada oluyoruz. Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun, Kula'da OSB ile ilgili gelişmelerden bizi haberdar edince davete icabet edip 7 sanayici iş insanımızdan oluşan bir heyetle Kula'ya bir program düzenledik. Bizler Kula'ya ilke kez geldik ve beklentilerimizin üstünde bir atmosferle karşılaştık. Özellikle ziyaretimiz süresince tüm siyasi parti ilçe başkanlarının bir arada olması Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un yanında yer almaları Kula'nın Organize Sanayi Bölgesi'ne ve yatırımcıya önem verdiklerini görmüş olduk. Bu durumun yatırımcı olarak bizlerinde bakış açısını değiştirdiğini açıkça ifade etmek isterim.Kula OSB için ayrılan alan yeterli büyüklüğe sahip ve yatırım yapmak için ulaşım, lojistik iş gücü imkânlarıyla gerekli şartları taşıyor. İstanbul'a döndüğümüzde 12 Bin üyemize Kula'ya yatırım yapmaları için elimizden geleni yapacağız. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un gayreti ve emeği takdire şayan özellikle Belediye – özel sektör işbirliğiyle bir fabrika kurup yatırımcıya açması ve 1.750 kişilik bir istihdam alanı oluşturması bizleri duygulandırdı. Kula'dan çok memnun ayrılıyoruz, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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