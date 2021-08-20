İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor
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İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere 'Mimar Sinan' ve 'Trakya Bağ' rotaları tanıtılıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren rehberlere Kırklareli'nin bağ rotalarını gezdirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren rehberlere Kırklareli'nin bağ rotalarını gezdirdi.

Yaklaşık 20 rehber ilk olarak Kırklareli'nin Ahmetçe köyündeki hotel ve bağları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, burada yaptığı konuşmada, Trakya'nın Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Trakya'nın büyük bir turizm potansiyelinin olduğunu anlatan Bornovalı, bölgenin gelecekte daha fazla ilgi çekeceğine inandığını dile getirdi.

Bornovalı, gezdikleri bağ rotalarının rehberler tarafından bundan sonra çok daha fazla kişiye tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Rehber Armağan Yağcı Bayrak ise bugün muhteşem bir gezi yaptıklarını ve yeni yerler gördüklerini belirtti.

Bayrak, geziyi düzenleyen Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

Rehberler daha sonra kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ni gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor - Haberler
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